Iggy Azalea (30) scheint in ihrer Rolle als frischgebackene Mutter voll und ganz aufzugehen! Ihre Schwangerschaft hielt die Rapperin neun Monate lang komplett geheim. Nach zahlreichen Spekulationen bestätigte die Musikerin Anfang Juni, tatsächlich einen Jungen zur Welt gebracht zu haben. Mit ihrem Spross wurde die Künstlerin aber noch nicht gesehen – bis jetzt: Iggy zeigt sich erstmals mit ihrem Baby in der Öffentlichkeit!

Paparazzi sichteten Amethyst Amelia Kelly, wie Iggys bürgerlicher Name lautet, am vergangenen Donnerstag bei einem Spaziergang mit ihrem Sohnemann Onyx in Los Angeles. Stolz schiebt die Neu-Mama den Kinderwagen vor sich her – einen Blick auf ihren Nachwuchs kann man jedoch nicht erhaschen. Dabei zieht die 30-Jährige mit ihrem Styling ohnehin bereits alle Blicke auf sich. Statt eines gemütlichen Joggers trägt die gebürtige Australierin High Heels und ein Korsett samt Tüllrock. Der Grund: Iggy war für ein Shooting gebucht. Um ihren Spross kümmerte sie sich in den Pausen am Set.

Bereits kurz nach der Geburt überraschte Iggy ihre Fans mit einem bemerkenswert schlanken Körper. Auch auf den aktuellen Aufnahmen setzte sie ihre Silhouette perfekt in Szene. Für diesen sexy Body verzichtete die Blondine sogar in der Schwangerschaft auf gewisse Lebensmittel: "Ich bin ehrlich, es war nicht leicht, aber ich habe die ganze Zeit gesund gegessen", erklärte sie via Twitter.

