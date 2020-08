So eine Schwangerschaft ist kein Zuckerschlecken! Bei Lina Özgenç ging in Liebesdingen alles ganz schnell: Nach ihrer Bachelor-Teilnahme 2018 sollte sie ihren Mr. Right schon bald fernab der Kameras finden. In Erdem fand sie ihre große Liebe, heiratete ihn im April 2020 und erwartet im Moment schon den ersten Nachwuchs. Lange müssen sich die Turteltauben auch nicht mehr gedulden, bis sie ihr Kind in den Armen halten können – schließlich befindet sich Lina schon im achten Monat. Jetzt gab sie ein neues Schwangerschaftsupdate, in dem sie erklärt: Die jetzige letzte Phase bringt in der Tat auch einige Beschwerden mit sich!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Blondine nun bei ihrer Community – um sie nach ihrem kürzlichen Urlaub auf den neuesten Schwangerschaftsstand zu bringen: "Wundert euch nicht, ich bin nicht so fett geworden im Urlaub, wie ich gerade aussehe. Es ist so krass, wie ich momentan anschwelle", plauderte sie aus. Ihr Hände würden teilweise so dick werden, dass sie ihre Ringe gar nicht mehr ablegen könne. "Meine Füße sind geschwollen... Ich bin einfach wie ein ein Ballon, der hier rumläuft", zog sie ihr Fazit vom dritten Trimester.

In den letzten Wochen der Schwangerschaft sei eben alles nicht mehr so einfach. Zusätzlich belaste die baldige Mutter einer Tochter die momentane Hitzewelle: "Da muss man durch. So lange ich hier gesundheitlich irgendwie durchkomme – was bei der Hitze echt sehr schwierig ist. Ich habe das komplett unterschätzt", gab sie offen zu. Ansonsten gehe es ihr aber soweit gut.

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im Juli 2020

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im Juni 2020 in Izmir, Türkei

Anzeige

Instagram / linakk Lina und Erdem Özgenç

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de