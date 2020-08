Julian Reim spricht über seine Familie! Der 1996 geborene Sänger ist der Sohn der Schlager-Ikone Matthias Reim (62). Neben seiner Halb-Schwester Marie, die aus der Beziehung seines Vaters mit der Schlagersängerin Michelle (48) hervorging, hat er noch vier weitere Geschwister – dachte Julian zumindest bis vor fünf Jahren: 2015 erfuhr er jedoch, dass er auch noch eine inzwischen erwachsene Schwester hat! Denn Matthias wurde bereits mit 16 Jahren zum ersten Mal Vater, wusste davon allerdings vier Jahrzehnte lang nichts, bis sich seine Tochter bei ihm gemeldet hatte. Doch wie hat Julian damals darauf reagiert?

Im Interview mit Promiflash erklärte der Musiker, dass er von der Nachricht, dass er eine erwachsene Blutsverwandte habe, gar nicht so schockiert gewesen sei, wie man sich das zunächst vorstellen würde. Darüber hinaus scheint er mit der 46-Jährigen auch in gutem Kontakt zu stehen: "Sie ist sehr nett, und wenn man sich mal sieht, haben wir immer was zu lachen."

Auch Matthias versteht sich offenbar sehr gut mit seiner Tochter. "Wir haben ein wunderbares Verhältnis", erklärte er vor wenigen Monaten gegenüber Bunte. Der "Verdammt, ich lieb dich"-Interpret habe ein großes Herz, in dem alle seine Kinder Platz hätten. So sei beispielsweise die gesamte Familie am vergangenen Weihnachtsfest zusammengekommen.

ActionPress/THÜRINGEN PRESS Julian und Matthias Reim in Berlin, Januar 2020

Instagram / julianreim_official Julian Reim im August 2020 in Rust

ActionPress Matthias Reim, Musiker

