Matthias Reim (62) hat eine bunte Patchwork-Familie – und die vergrößerte sich völlig unerwartet! Heute ist der Schlagersänger stolzer Vater von sechs Kindern mit fünf Frauen. Darunter auch Sprössling Marie Reim aus seiner Beziehung mit Schlagerkollegin Michelle (48). Dabei ging der "Verdammt, ich lieb dich"-Interpret lange Zeit nur von fünf Nachkommen aus. Vor fünf Jahren erreichte den Musiker dann die erfreuliche Nachricht: Er hat noch eine ältere Tochter!

"Sie ist 46 und will mit der Öffentlichkeit nichts zu tun haben", verriet Matthias gegenüber Bunte. Diese Entscheidung des erwachsenen Sprösslings respektiere der Künstler. Seinen Vater könne der älteste Nachwuchs allerdings nicht leugnen: Sie habe Matthias' blaue Augen geerbt, verriet er im Interview. Doch nicht nur das – auch die Beziehung der beiden könne kaum besser sein: "Wir haben ein wunderbares Verhältnis", stellte er klar. Obwohl sich seine Tochter erst vor kurzer Zeit meldete, habe der 62-Jährige ein großes Herz, in dem alle seine Kids einen Platz finden! Zuletzt waren alle Familienmitglieder an Weihnachten zusammengekommen.

Aktuell lebt Matthias mit seiner neuen Lebensgefährtin Christin Stark und seinem Sohn Julian am Bodensee. Der 23-Jährige stammt aus der Ehe mit Ex-Frau Mago. Das musikalische Talent des Vaters scheint jedoch im Blut zu liegen: Im vergangenen Herbst veröffentlichte der Reim-Nachwuchs seine erste eigene Single.

