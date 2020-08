Was für ein skurriler Auftritt! Normalerweise sorgt Blac Chyna (32) für Aufsehen. Ob mit ihren Looks, ihren kleinen Eskapaden oder ihrem alleinigen Auftreten – die Ex von Robert Kardashian (33) war schon für den einen oder anderen Skandal gut. Nun war es aber nicht sie, die im Mittelpunkt stand, sondern ihre BFF Toochi Kash. Bei einem Einkaufsbummel zog Toochi mit ihrem Look alle Augen auf sich!

Vergangene Woche erwischten Paparazzi die Blondine mit ihrer Freundin bei einem ausgiebigen Shopping-Trip. Während die 32-Jährige ziemlich züchtig unterwegs war, ließ es ihre Begleitung da schon mehr krachen. In einem fast nicht existenten BH aus drei Streifen Stoff und einem Minirock flanierte die Brünette an der Seite von dem Reality-Star. Doch damit war noch lange nicht genug: Auf dem Weg in einen Sexspielzeugladen präsentierte Toochi den Kameras noch ihren blanken Hintern.

Fans der Internet-Bekanntheit dürfte dieser Look aber nicht überraschen. Bereits auf Instagram präsentiert sich Toochi gern von ihrer freizügigen Seite. Ob im Mankini, Mini-Zweiteiler oder sehr offenherzige Underboob-Looks, das Erotikmodel weiß nur zu gut, sich in Szene zu setzen.

Anzeige

Instagram / toochi_kash Toochi Kash, Netz-Star

Anzeige

FIA Pictures / MEGA Toochi Kash und Blac Chyna in Hollywood

Anzeige

Instagram / toochi_kash Toochi Kash, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de