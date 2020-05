Bei diesem Foto von Blac Chyna (32) kommt man einfach ins Schwitzen! Der Reality-TV-Star fühlt sich pudelwohl in seinem Körper und geizt auf seinen Social-Media-Kanälen nicht mit seinen Reizen. Den 16 Millionen Followern gefällt das offenbar, denn die Influencerin wird regelmäßig mit Komplimenten überhäuft. Der neueste heiße Schnappschuss aber sorgt für geteilte Meinungen unter ihren Abonnenten. Nicht alle Fans sind begeistert von Chynas gewagtem Einteiler.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das US-amerikanische Model ein Bild, das es beim Posieren im heimischen Garten zeigt. In einem silbernen Hauch von nichts, der ihre Kurven perfekt in Szene setzt, genießt die Beauty anscheinend die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut. Dabei fällt auf, dass der Mini-Badeanzug untenherum nur das Nötigste bedeckt. Während der Großteil ihrer Fans begeistert ist von dem Anblick der 32-Jährigen, gibt es auch einige unter ihnen, die schockiert sind von so wenig Stoff. "Du solltest dir was anziehen" und "Das ist nicht gut", lauten zwei der kritischen Kommentare.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass Chyna mit ihren freizügigen Outfits für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Auch auf dem roten Teppich zeigt die Tattooliebhaberin immer wieder gern viel Haut und lässt damit der Fantasie kaum Spielraum. Was sagt ihr zu dem silbernen Hingucker? Stimmt ab!

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Reality-TV-Star

Getty Images Blac Chyna bei den Oscars 2020

Getty Images Blac Chyna, Reality-Sternchen



