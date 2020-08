Oh, là, là – diese Pics dürfte bei einigen Fans für Schnappatmung sorgen! Gerade erst hat Kylie Jenner ihren 23. Geburtstag gefeiert und dabei vor allem mit ihrem heißen Festtags-Outfit für Begeisterung gesorgt. In einem bunten, superengen Dress fasste sie sich unter anderem lasziv an die Brüste. Wer denkt, mehr sexy geht da nicht, könnte sich getäuscht haben. In einer neuen Fotoreihe setzt der Reality-TV-Star jetzt noch einen drauf: Kylie zeigt sich in einem Hauch von Nichts.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die Beauty mehrere Schnappschüsse, die sie in einem ultraknappen, pinken Bikini zeigen. Der Zweiteiler bedeckt untenrum gerade nur ihr Geschlechtsteil – lediglich zwei dünne Schnüre halten Vorder- und Rückseite zusammen. "Zu gut, um wahr zu sein", lautet der kurze Titel der Unternehmerin zu dem Posting, das ihren Followern besonders gut zu gefallen scheint. Innerhalb von nur zwei Stunden sammelt die Fotostrecke bereits mehr als zwei Millionen Likes.

Weil das Model auf den Bildern die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hat, können seine Follower nicht die neue Frisur bestaunen. Erst vor wenigen Tagen war auf einigen Schnappschüssen in ihrer Story zu sehen, dass Kylie jetzt einen frechen Bob trägt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Instagram / kyliejenner Unternehmerin Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

