Sie versucht, so gut es geht zu entspannen! Seit einigen Wochen muss Ellen DeGeneres (62) eine Negativschlagzeile nach der anderen über sich lesen. Grund: Die Talkmasterin soll angeblich ihr Personal nicht gut behandeln und mit Gästen ihrer "The Ellen DeGeneres Show" unmöglich umspringen. All das scheint ihr aber nicht allzu nahezugehen: Ellen wurde jetzt beim gemütlichen Lunch mit ihrem Kumpel Kevin Hart (41) erwischt!

Am Samstag lichteten Paparazzi die 62-Jährigen und den Schauspieler in Santa Monica beim entspannten Essen ab. Ganz relaxt genehmigte sich der TV-Star einen Weißwein im Szenelokal Rosewood Miramar und hatte offensichtlich einiges mit dem "Jumanji"-Darsteller zu bequatschen. Den Mienen nach zu urteilen, ging es wohl auch um etwas ernstere Themen – ob dabei auch die negative Presse thematisiert wurde?

Bereits vor einigen Tagen hatte sich Kevin im Netz öffentlich für die Moderatorin ausgesprochen. "Ich kenne Ellen seit Jahren und ich kann ehrlich sagen, dass sie einer der coolsten Menschen auf diesem verdammten Planeten ist", hatte er in einem Instagram-Post verfasst. Auch Schauspielgröße Diane Keaton hatte sich positiv geäußert: "Ich habe meine Auftritte in Ellens Show immer genossen. Das Publikum hat immer Freude und Dankbarkeit verströmt."

GAC / MEGA Ellen DeGeneres, Moderatorin

GAC / MEGA Kevin Hart und Ellen DeGeneres

Getty Images Eniko und Kevin Hart mit Ellen DeGeneres und Portia de Rossi

