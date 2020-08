Alles anders bei The Masked Singer! Bereits seit zwei Staffeln fesselt das beliebte TV-Format zahlreiche Zuschauer vor den Mattscheiben. In den vergangenen Folgen hatten sich bereits Promis wie Max Mutzke (39), Mike Singer (20), Stefanie Heinzmann (31) oder auch Caroline Beil (53) unter den fantasievollen Kostümierungen versteckt. Doch für die kommende Staffel im Herbst werden einige Änderungen vorgenommen: Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) sollen kein Teil des Rateteams mehr sein!

Nachdem der Sender ProSieben bereits in der Vergangenheit entschied, gleich zwei Staffeln von "The Masked Singer" pro Jahr zu produzieren, entschlossen sich die Verantwortlichen laut DWDL jetzt für weitere Veränderungen. Senderchef Daniel Rosemann gab bekannt, dass in Zukunft mit einer wechselnden Besetzung der Jury gearbeitet werde. Somit würden Ruth und Rea zwar im Herbst 2020 vorerst nicht mehr im Rateteam sitzen, allerdings bestünde deshalb bei den Fans kein Grund zur Sorge – denn: Die beliebten Juroren würden in der darauffolgenden Staffel im Frühjahr 2021 ihr Comeback feiern.

Zusätzlich wurde bereits ein neues Mitglied des Rateteams verkündet: Komiker Bülent Ceylan (44). Der 44-Jährige dürfte wissen, wovon er spricht. Denn in der ersten Staffel von "The Masked Singer" war er selbst in einen der geheimnisvollen Charaktere geschlüpft. Als Engel belegte er 2019 den dritten Platz. Allerdings ist bis jetzt noch nicht bekannt, welche weiteren Promis Bülent beim Rätselraten unterstützen werden.

