Gibt es zwischen den ehemaligen Temptation Island-Kandidaten Till und Hanna etwa ein Liebes-Comeback? Vor einigen Monaten stellte das Ex-Paar seine Liebe auf der Insel der Versuchung unter Beweis. Trotz eines Heiratsantrags im Finale trennten sich die beiden kurze Zeit später und brachen den Kontakt zueinander ab. Seit einigen Wochen sollen sich der Bademeister und die Lehramtsstudentin aber wieder regelmäßig sehen. Ob Hanna und Till eine gemeinsame Zukunft planen?

Nach der Trennung hatte zwischen den beiden Funkstille geherrscht. Aufgrund der Schlüsselübergabe der gemeinsamen Wohnung habe die Blondine ihren Ex aber vor Kurzem um ein Treffen gebeten. "Danach haben wir einfach gemerkt, dass wir echt super miteinander auskommen und uns doch wieder gut verstehen", verriet Till gegenüber Promiflash. Es gebe einfach so viele Gemeinsamkeiten, sodass sich die beiden wieder regelmäßig treffen, gemeinsam zum Sport gehen oder Bilder machen. "Es wäre echt schade gewesen, wenn unsere Wege sich komplett trennen", gestand der Flensburger.

"Es ist einfach schön, sie als Menschen wieder an meiner Seite zu haben", schwärmte Till. Um von einer Beziehung sprechen zu können, bedarf es aber noch mehr als nur mehrerer Verabredungen. Die Vorkommnisse der Vergangenheit lassen sich jedoch nicht mehr ändern. "Ob das alles noch mal für eine Beziehung reicht, steht in den Sternen", erklärte der Muskelmann. In den vergangenen Tagen sei der Sternenhimmel aber schon ganz schön gewesen.

Till Adam, TV-Bekanntheit

Hanna Annika, bekannt durch "Temptation Island" 2020

Till Adam, Reality-TV-Star

