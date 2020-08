Dieses Bild hat Seltenheitswert! Bereits seit Anfang des Jahres sind die Hollywood-Stars Ben Affleck (48) und Ana de Armas (32) offiziell ein Paar. Immer wieder sieht man den zweifachen Oscar-Gewinner und die "Knives Out"-Darstellerin miteinander turtelnd in der Öffentlichkeit. Doch die meisten Pärchen-Bilder, die es von ihnen gibt, sind fast ausschließlich Paparazzi-Schnappschüsse. Nun machte Ana eine Ausnahme und postete im Netz ein Paar-Foto!

Sie verlor nicht viele Worte zu ihrem Instagram-Posting, sondern betitelte das Paar-Foto simpel mit einem Herz-Emoji. Mehr braucht es auch nicht, denn das Foto spricht für sich: Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme lächeln Ana und Ben um die Wette und blicken glücklich verliebt in die Kamera. Die Follower der 32-Jährigen zeigten sich entzückt von dem Anblick der Turteltauben und überhäuften das Bild mit über 500.000 Likes und zahlreichen Herzchen.

Bei so viel Verliebtheit – ist Ben schon bereit, mit seiner Ana eine Familie zu gründen? Ein Insider plauderte gegenüber Hollywood Life aus: "Sie machen sich keinen Druck, was schön ist." Sie würden einfach ihre Zweisamkeit genießen, verriet der Informant weiter: "[Ben] traf [Ana] zum richtigen Zeitpunkt in seinem Leben. Ihm gefällt, dass sie humorvoll und schön ist, und auch, dass es so einfach mit ihr ist."

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas, Juli 2020

Getty Images Ben Affleck im November 2017 in London

