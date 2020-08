Gigi Hadid (25) kann einer großen Leidenschaft nicht mehr nachgehen! Seit einigen Monaten ist bekannt: Die Laufstegschönheit und ihr Liebster Zayn Malik (27) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Über ihre Schwangerschaft gaben die Eltern in spe bisher allerdings wenig preis. So gab es weder regelmäßige Schwangerschaftsupdates noch zeigte sich Gigi öffentlich gerne mit der wachsenden Kugel. Ein kleines Detail über ihre anderen Umstände ließ sich die Blondine nun aber doch entlocken!

Die Kugelzeit schränkt einen hier und da ein – das musste auch Gigi feststellen. Als sie auf Twitter von einer Userin gefragt wurde, ob sie ihrem großen Hobby – dem Reiten – nach Beginn der Schwangerschaft noch nachgegangen sei, gab die 23-Jährige jetzt bekannt: "In der Anfangsphase hab ich es noch gemacht (aber nur im Schritt), aber jetzt nicht mehr. Ich vermisse es!!", lautete die Antwort auf dem Portal. Immerhin: Ganz auf die Nähe der Pferde muss sie aber nicht verzichten. "Ich bringe ihnen ab und an Karotten", verriet sie außerdem.

Offenbar verbringt Gigi also vorerst noch Zeit auf dem ländlichen Gehöft ihrer Familie in Pennsylvania, wo sie auch den Lockdown verbracht hatte. Und das, obwohl sie und Zayn ebenfalls schon ihr Familien-Heim eingerichtet haben sollen. Die beiden sind angeblich bereits Ende Juli in ein New Yorker Apartment gezogen, wo sie auch ihr Kind großziehen wollen.

KCS Presse / MEGA Gigi Hadid, Topmodel

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

MEGA Gigi Hadid im Februar 2020

