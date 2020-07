Gigi Hadid (25) ist mit Koffer und Kugel umgezogen! Das Topmodel und sein Freund Zayn Malik (27) erwarten Nachwuchs. Nach ersten Informationen soll es sich um ein kleines Mädchen handeln. Die erste Zeit ihrer Schwangerschaft hat die Laufstegschönheit vor allem auf dem Anwesen ihrer Familie in Pennsylvania verbracht. Doch mit ihrer zukünftigen kleinen Familie richtet sich Gigi nun ihr eigenes Heim ein: Sie wohnt jetzt in New York!

"Gigi und Zayn sind gerade in ihr New Yorker Apartment gezogen, nachdem sie einige Monate auf der Farm in Pennsylvania im Lockdown waren", verrät ein Insider Hollywood Life. Gigi werde zwar immer noch viel Zeit auf dem Gehöft verbringen, doch es sei sehr schön für sie, ein Zuhause für sich zu haben. "Sie kann nicht glauben, dass dies das Heim ist, in dem sie ihr Baby großziehen wird, es ist immer noch surreal, aber es wird ihr jeden Tag mehr bewusst und für sie geht damit ein Traum in Erfüllung", weiß die Quelle.

Auf Instagram präsentiert Gigi ganz stolz erste Schnappschüsse ihrer neuen Bleibe – die sehr luxuriös ist. Die werdende Mutter gewährt unter anderem einen Einblick in ihr riesiges Badezimmer, die offene Küche und die gemütliche Sofaecke. Wie gefällt euch die Einrichtung? Stimmt ab!

Getty Images Zayn Malik and Gigi Hadid auf der Paris Fashion Week, 2016

Instagram / gigihadid Gigi Hadids New Yorker Zuhause

Instagram / gigihadid Gigi Hadids New Yorker Zuhause

Instagram / gigihadid Gigi Hadids New Yorker Zuhause



