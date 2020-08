Wird Herzogin Meghan (39) in Hollywood jetzt richtig absahnen? Seit die ehemalige Suits-Darstellerin und ihr Mann Prinz Harry (35) ihre royalen Pflichten aufgegeben haben und in die USA umgezogen sind, gibt es Gerüchte, dass die Herzogin ihre Schauspielkarriere wieder ankurbeln möchte. Dass die beiden sich jetzt ein Haus in Santa Barbara gegönnt haben – also in der Nähe von Hollywood – hat diese Spekulationen noch einmal befeuert. Jetzt verrät ein Branchenexperte: Meghan könnte mit nur einer Rolle bereits etliche Millionen verdienen!

Das behauptet zumindest der Künstlermanager Jonathan Shalit gegenüber der Zeitung Mirror: "Welche Rolle sie auch spielen wird, jeder wird sie sehen wollen. Wir sprechen über ein Gehalt von 50 Millionen Dollar. Die Leute werden am Anfang fasziniert sein, sie wieder spielen zu sehen." Umgerechnet könnten also etwa 42 Millionen Euro auf die 39-Jährige warten, sollte sie sich wieder vor eine Kamera wagen – und offenbar reißen sich die Filmemacher schon um sie.

Ob die Mutter des kleinen Archie Harrison (1) aber tatsächlich in ihren alten Job zurückkehren wird, ist noch unklar. Ihre wenigen öffentlichen Auftritte seit ihrem Royal-Rücktritt hat Meghan bisher genutzt, um sich für Frauenrechte und gegen Rassismus auszusprechen. Außerdem gaben sie und Harry zuvor bekannt, sich weiterhin auf ihre Wohltätigkeitsarbeit konzentrieren zu wollen.

