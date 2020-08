Ob diese Besetzung so eine gute Idee war? Seit Ende vergangener Woche ist es offiziell: In der kommenden DSDS-Ausgabe wird neben Dieter Bohlen (66) und Mike Singer (20) auch Michael Wendler (48) in der Jury sitzen. Zwar sprachen die ehemaligen DSDS-Juroren Pietro Lombardi (28) und Oana Nechiti (32) wohlwollend über ihren Nachfolger, doch bei den Fans traf diese Entscheidung auf Unverständnis: Sie sind von der Vorstellung, dass der Wendler DSDS-Juror wird, alles andere als begeistert!

Und das ist noch nicht alles. Im Netz drohen die User sogar mit einem Boykott der Show: "Ab sofort kein DSDS mehr! Seine Masche zieht anscheinend doch wie man sieht. Also da wird Dieter wohl mit miesen Quoten rechnen müssen" und "Nicht eine einzelne Folge werden wir uns anschauen. Das geht definitiv zu weit. Schade nach so vielen Jahren, aber der Wendler geht gar nicht", lauten nur zwei Kommentare auf der Facebook-Seite von Promiflash. Diese Meinung spiegelt sich auch in einer Umfrage wider: Von 4.013 Teilnehmern machen 88,4 Prozent deutlich, dass Michael nicht ihre Wahl gewesen wäre. Nur 11,6 Prozent (464 Stimmen) sprechen sich für den Schlagersänger aus.

Am Wochenende wurde schließlich die Vierte in der DSDS-Jury bestätigt: Auch Maite Kelly (40) wird über Deutschlands kommenden Superstar mitentscheiden. "Ja, ich möchte dieses Abenteuer mit euch erleben. In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht", sagte sie gegenüber RTL dazu.

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2019

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

United Archives GmbH Maite Kelly in Berlin 2018

