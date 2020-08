Die Kleine von Katy Perry (35) kann kommen! Die Sängerin und ihr Partner Orlando Bloom (43) warten schon sehnsüchtig auf die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Dem XXL-Babybauch der "Dark Horse"-Interpretin nach zu urteilen, kann es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis ihr Mädchen das Licht der Welt erblickt. Die letzten Tage vor der Entbindung nutzte die 35-Jährige jetzt, um ihren Fans das Kinderzimmer zu zeigen – und war von dem Anblick selbst total gerührt!

"Ich zeige euch kurz das Kinderzimmer. Ich habe ein paar Klamotten an die Wand gehängt", zeigte die stolze werdende Mutter am vergangenen Sonntag in ihrer Webshow Smile Sunday. Im Clip ist außerdem ein Kinderbett zu sehen, das sich in der Mitte des vornehmlich rosafarbenen Zimmers befindet. Katy präsentierte ihren Followern außerdem einen grauen Sessel, eine ausgefallene Lampe in Form eines Hexagons und eine bereits voll ausgestattete Wickelkommode. Dabei konnte der Bühnenstar nicht anders und ihm entfuhr der eine oder andere gerührte Schluchzer.

Auch einen detaillierteren Einblick in den Kleiderschrank der zukünftigen Erdenbürgerin gewährte Katy den Zuschauern. Unter anderem hielt sie einen Strampler mit Kirschen drauf in die Kamera und schien damit auf ihre erste Single "I Kissed A Girl" anzuspielen – Laut Liedtext hat sie nämlich ein Mädchen geküsst, das Labello mit Kirschgeschmack trug. Außerdem wird ihr Baby stolzer Besitzer eines Adidas-Onesies sein – und damit in Sachen "Coolness" wohl locker mit den anderen Kids in Hollywood mithalten können.

Anzeige

Getty Images Katy Perry im März 2020

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Musikerin

Anzeige

Getty Images Katy Perry im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de