Madonna (62) hat ihren Geburtstag offenbar in vollen Zügen genossen! Am 16. August feierte der Weltstar seinen Ehrentag. Die Sängerin kann auf stolze 62 Jahre und eine Musikkarriere zurückblicken, die ihr so schnell wohl keiner nachmachen dürfte. Zur Feier des Tages ließ es die "Like a Virgin"-Interpretin allerdings weniger pompös als vielmehr entspannt angehen: Mit ihren Liebsten und einer ordentlichen Portion Marihuana feierte die Popqueen auf Jamaika!

Auf Instagram teilte die Schauspielerin mehrere Schnappschüsse von ihrem Jamaika-Trip, die sie dabei zeigen, wie sie herrlich relaxt ihren 62. Geburtstag zelebriert. Mit Blümchen in den gewellten Haaren und einem luftig-weißen Blumenkleid singt Madonna und legt beim Stylen eine bühnenreife Performance hin. "Geburtstagsspaß auf Jamaika! Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft!", schwärmte der Popstar von dem karibischen Inselstaat zudem zu einem Foto und präsentierte sich dabei mit Joint im Mund und einem Teller voller Marihuana.

Mit von der Partie war Ahlamalik Williams, der scheinbar Madonnas aktueller Toyboy ist! Auf einem Foto hat die 62-Jährige ihre Hand auf den Oberschenkel des 36 Jahre jüngeren Mannes gelegt, auf einem anderen schmiegt sie sich die Blondine liebevoll an sein Gesicht. Ihre Kinder dürften mit der neuen Flamme ihrer Mama wohl kein Problem haben. Tochter Lourdes soll den beiden sogar schon ihren Segen gegeben haben.

Instagram / madonna Ahlamalik Williams und Madonna auf Jamaika im Jahr 2020

Getty Images Lourdes Leon und ihre Mutter Madonna im Jahr 2011

