Am vergangenen Sonntag jährte sich ein tragisches Ereignis zum ersten Mal: Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Eheleute hinterließen einen Sohn sowie zahlreiche betroffene Familienmitglieder und Freunde. Auch für die Fans des Köln 50667-Stars war sein Tod ein harter Schlag. Bis heute können seine Bewunderer ihm Abschiedsworte zukommen lassen, denn: Auch ein Jahr nach seinem Tod ist Ingos Instagram-Profil noch online.

Bis heute findet man die Instagram-Seite des Schauspielers unverändert vor – sie ist genau wie Suzanas Kanal nie gelöscht worden. Seinen letzten Beitrag hatte Ingo vier Tage vor seinem Tod noch seiner Frau Suzana gewidmet. In dem rührenden Text schrieb er unter anderem: "Du verdienst jemanden, der dich liebt und zwar mit jedem einzelnen Herzschlag. Du brauchst jemanden, der dir hilft, deine Träume zu verwirklichen.[...] Danke, dass du all das seit 20 Jahren für mich bist", schwärmte der Alex-Kowalski-Darsteller.

In den Kommentaren finden sich tausende betroffene Nachrichten, die teilweise kurz nach ihrem Tod und teilweise anlässlich ihres ersten Todestages verfasst worden sind. "Wir werden euch nie vergessen. Ihr wart so tolle Menschen", betont eine Abonnentin. "Schon ein Jahr her, das ist verrückt. Ruht in Frieden", schreibt eine weitere.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek im Dezember 2018

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek

