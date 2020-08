Will niemand Promi Big Brother gewinnen? Die diesjährige Staffel des Reality-TV-Formats ist erst zur Hälfte vorbei, doch bereits drei Stars und Sternchen haben den TV-Container freiwillig verlassen: Nach Influencerin Jennifer Frankhauser (27) und DJ Senay Gueler (44) wird auch Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Elene Lucia Ameur (26) heute Abend das Handtuch werfen. Ob sich ihr Auszug wohl auch auf das Teilnehmer-Ranking auswirken wird?

Elenes freiwilliger Exit könnte nämlich Konsequenzen für Katy Bähms (26) Beliebtheit bei den Zuschauern haben. In den vergangenen Promiflash-Umfragen konnte sich die Dragqueen nach Ballermann-Star Ikke Hüftgold (43) den zweiten Platz sichern. Ihre direkte Art kam bei den Zuschauern an – aber ging sie nun vielleicht zu weit? Am Montag hatte die Perückendesignerin nämlich einen heftigen Streit mit Elene. Darüber hinaus warf die Laiendarstellerin ihrer Kontrahentin vor, die gesamte Gruppe zu provozieren und für Unruhe zu sorgen. Ob die Zuschauer das wohl auch so sehen? Spätestens die nächste Nominierung wird es zeigen!

Einer hat das Zeug zum Geheim-Favoriten: Ex-Sportreporter Werner Hansch (82)! Weil Emmy Russ (21), Elene und Alessia Herren gefaulenzt hatten, während Kathy Kelly (57) für Ordnung gesorgt hatte, stellte der 82-Jährige die drei Mädchen zu Rede. Seine Standpauke kam bei den Fans der Sendung gut an! Wird Werner seine Beliebtheit in den nächsten Tagen ausbauen? Oder habt ihr einen anderen Favoriten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

ActionPress Katy Bähm im November 2019 in Berlin

Anzeige

ActionPress Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Anzeige

ActionPress Der ehemalige Sportkommentator Werner Hansch im Jahr 1997

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de