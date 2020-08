Was für ein süßer Wonneproppen! Seit Anfang Juni sind Ann-Kathrin (30) und ihr Mann Mario Götze (28) nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt: Vor über zwei Monaten durften das Model und der Fußball-Profi ihren gemeinsamen Sohn Rome auf der Welt willkommen heißen. Seitdem teilt Ann-Kathrin immer wieder Schnappschüsse von ihrem kleinen Schatz, doch nun gab es eine Premiere. Die 30-Jährige präsentierte ihren Sohnemann zum ersten Mal in voller Pracht!

In ihrer Instagram-Story teilte Ann-Kathrin vor Kurzem ein Spiegel-Selfie, auf dem sie ihr Söhnchen auf ihrem Arm hält. Dabei hat sie das Gesicht von Rome zum Spiegel gedreht, sein Antlitz wird von keinem Filter oder Emoji bedeckt – so können alle einen Blick auf sein süßes Köpfchen werfen. Auch die Kleidung des Mama-Sohn-Duos ist ein Blickfang: Während Mama Ann-Kathrin ein gelbes Sommerkleid trägt, steckt ihr Sprössling in einem Luxus-Strampler von Burberry.

Für Söhnchen Rome soll es schließlich nur das Beste vom Besten sein. So haben sich Ann-Kathrin und Mario zum Beispiel mehrere Kinderwagen zugelegt. "Drei sogar. Haben alle Vor- und Nachteile beziehungsweise passen zu den Autoschalen", erklärte sie im Juli.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Söhnchen Rome im Juni 2020

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Nachwuchs, Juli 2020

