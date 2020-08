Alessandra Ambrosio (39) setzt ihren sexy Körper erneut gekonnt in Szene. Die brasilianische Schönheit ist ein gefragtes Unterwäsche- und Bikinimodel und hat mittlerweile sogar ihre eigene Bikinikollektion. Dass sie auch mit ihren 49 Jahren noch top in Form ist, zeigt sie gerne: Erst kürzlich wurde das Model beim Volleyballspiel am Strand abgelichtet. Nun präsentierte Alessandra ihren Traumkörper erneut vor maritimer Kulisse – sie wurde im knappen Zweiteiler gesichtet.

Offensichtlich verbrachte die Beauty, zusammen mit Freunden, in Malibu einen Tag am Meer, wie Schnappschüsse der Foto-Agentur Mega beweisen. Dort verbrachte Alessandra unter anderem auch wieder Zeit auf dem Beachvolleyballfeld. Doch nicht nur aus sportlicher Sicht überzeugt zweifache Mutter scheinbar auf ganzer Linie: In ihrem knappen roten Bikini kommt vor allem ihr Sixpack deutlich zur Geltung.

Das Victoria's Secret-Model gehört seit Jahren zur Riege der absoluten Topmodels und schwebt seit über 20 Jahren erfolgreich über die größten Laufstege der Welt. Und auch privat scheint es derzeit gut zu laufen: Seit August 2018 ist Alessandra Ambrosio mit dem Unternehmer Nicolo Oddi liiert.

MEGA Alessandra Ambrosio am Strand in Malibu

MEGA Alessandra Ambrosio am Strand, August 2020

Getty Images Alessandra Ambrosio bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

