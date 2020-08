Volleyball-Match mit Alessandra Ambrosio (39) gefällig? Für gewöhnlich läuft das Model bei großen Shows der Modebranche über den Laufsteg oder posiert für weltbekannte Marken wie Dior und Armani vor der Kamera. Wenn es der Terminkalender der Brasilianerin zulässt, kombiniert die Beauty in ihrer Freizeit Entspannung mit lässigem Sport. Jetzt wurde Alessandra am Strand gesichtet – dabei legte sie sich ordentlich ins Zeug!

Paparazzi knipsten Alessandra am vergangenen Sonntag bei ihrem Ausflug an den Strand von Santa Monica. Im roten Bikini und legerem Top spazierte die Laufstegschönheit durch den heißen Sand. Doch anschließend wurde es sportiv: Mit vollem Körpereinsatz, Sprints und einer gar professionell wirkenden Ballkontrolle absolvierte die 39-Jährige ein Volleyballspiel mit ihren Freunden. Dabei dürfte die Latina – dem Freudentänzchen am Ende nach zu urteilen – sogar als Siegerin vom Platz gegangen sein.

Und auch Entspannung darf nicht zu kurz kommen. Nach dem turbulenten Game suchte sich Alessandra unter einem Sonnenschirm ein schattiges Plätzchen und gönnte sich eine Auszeit.

MEGA Alessandra Ambrosio im August 2020

MEGA Alessandra Ambrosio, Brasilianerin

MEGA Alessandra Ambrosio, Laufstegschönheit

