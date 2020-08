Hat Cora Schumacher (43) klare Vorstellungen von ihrem Mr. Right? Immerhin hat die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin bald die Wahl zwischen zehn potenziellen Traummännern. Ab dem 21. August sucht sie in ihrer eigenen Kuppel-Show "Coras House of Love" ihren Seelenverwandten. Aber wie sollte er sein? Mit Promiflash sprach die 43-Jährige darüber, welche Eigenschaften ihr Partner besitzen muss und welche Dinge für sie gar nicht gehen!

Zunächst musste Cora bei der Frage nach ihrem Traummann überlegen: "Das ist für uns Frauen eine schwierige Frage, wahrscheinlich auch für Männer. Wenn man eine Frau fragt, welche Zutaten sie braucht, um den perfekten Mann zu backen, würde jede erst einmal grübeln", erklärte sie ausweichend. Anschließend fielen ihr doch ein paar Dinge ein: "Natürlich ist die Anziehungskraft ein Grundbaustein. Wenn diese nicht stimmt, geht die Beziehung nicht in die Tiefe. Bei einem Mann ist mir aber vor allem wichtig, dass er Verantwortung übernimmt und das auch möchte. Ich möchte mit einem Mann als Gemeinschaft funktionieren." Sie wolle jemanden, der empathisch sei und bei dem sie Frau sein könne. Außerdem sei ihr ein Partner auf Augenhöhe mit einer gewissen Reife und Intellekt wichtig, führte sie gegenüber Promiflash aus. "In den letzten Jahren war ich immer auf mich alleine gestellt. Ich möchte mich mit jemanden beraten und lernen, Aufgaben abzugeben."

No-Gos seien für sie dagegen Egomanie, Narzissmus und Ego-Trips, stellte sie klar. "Vor allem Männer, die Frauen kleinmachen und ihnen die Schuld an allem zuweisen. Narzissmus ist ein seelischer Missbrauch, der auch strafbar ist, wenn man ihn definieren kann. Die psychologische Beraterin Ruth Marquardt und ich sprechen auf Instagram offen darüber, wie man aus so einer toxischen Beziehung herauskommt." Damit möchten sie Frauen zeigen, dass diese nicht alleine sind.

"Coras House of Love" ab 21. August 2020, immer freitags auf Joyn.

Getty Images Cora Schumacher, Model

ActionPress Cora Schumacher, Ex-Frau von Ralf Schumacher

Joyn / Stephan Pick Cora Schumacher für "Coras House of Love"

