Süßer Pärchen-Content von Ana Ivanović (32)! Auf Social Media zeigt sich der Tennisstar gerne auch mal von seiner ganz privaten Seite. Neben zahlreichen Aufnahmen, die die Brünette beim heimischen Work-out, im Urlaub, ganz lässig in der Küche oder mega-schick in Abendrobe zeigen, bekommen die Fans zwischenzeitlich auch mal den einen oder anderen Schnappschuss mit ihrem Liebsten zu sehen. Ana und Fußballstar Bastian Schweinsteiger (36) sind bereits vier Jahre verheiratet – und trotzdem noch total in Dating-Laune, wie ein neues Foto zeigt.

"Ich freue mich auf die Date-Night mit Bastian", schreibt die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Profil zu einem Selfie des Paares. Während der Ex-Kicker im Vordergrund in die Kamera grinst, hat es sich seine Frau ganz entspannt auf einer Mauer gemütlich gemacht. In einem sommerlichen, hellgrünen Kleid mit dunkler Sonnenbrille und Sandaletten strahlt Ana überglücklich vor der Linse. Für das Rendezvous mit dem gebürtigen Bayer hat sich die Sportlerin richtig in Schale geschmissen.

Über süße Liebesposts der beiden konnten sich ihre Fans erst vor wenigen Wochen freuen. Mitte Juli feierten Basti und die Serbin ihren Hochzeitstag. "Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer zu zweit", schwärmte der einstige FC Bayern München-Profi unter einem Bild, das das Ehepaar an seinem großen Tag zeigt.

Anzeige

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović

Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de