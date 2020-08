Kurzer Schock bei Yeliz Koc (26)! Die Influencerin hat in den vergangenen Wochen ein paar Mal ordentlich Pech gehabt: So wurde ihr Welpe Luna von einer Wespe gestochen, sie kämpfte mit einem juckenden Hautausschlag und dann war auch noch ihr komplettes Badezimmer voller Insekten. Nun war sie in der Stadt unterwegs – und plötzlich vermutet sie einen weiteren Rückschlag: Wollte sie etwa jemand hinterrücks unter Drogen setzen?

Yeliz wurde stutzig, als sie ihre Wasserflasche plötzlich geöffnet vorfand, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät: "Jetzt frage ich mich, wo der Deckel ist, und bilde mir ein, dass jemand hinter mir, als ich an der Kasse stand, weil ich habe mir was zu essen geholt, den Deckel aufgedreht hat und mir was reingemacht hat." Sie entschließt sich, nichts mehr von dem Getränk zu sich zu nehmen – aus Angst, ihre Befürchtung könnte sich bewahrheiten.

Wenige Stunden nach dem Vorfall meldet sich Yeliz erneut im Netz und teilt ihren Fans mit: "Leute, ich habe ihn gefunden! Der Deckel war in meiner Handtasche. Entweder habe ich ihn selber irgendwie abgedreht oder meine Theorie stimmt." Ob ihr jemand wirklich K.o.-Tropfen oder etwas Ähnliches verabreichen wollte, bleibt ungeklärt.

Instagram / _yelizkoc_ Ex-Bachelor-Babe Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2020

