Vanessa Tamkan (23) gibt einen aufregenden Einblick in ihre Schwangerschaft! Anfang des Monats verkündeten die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Roman, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. In den vergangenen Tagen haben ihre Fans dann auch die ersten hübschen Babybauchfotos zu Gesicht bekommen. Doch diese Aufnahmen sind – sowohl für die Eltern, als auch für ihre Bewunderer – nun ein absolutes Highlight: Vanessa zeigt ihr Baby via Ultraschall!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty jetzt ein paar Eindrücke von ihrem Frauenarzttermin – darunter auch das Sonogramm ihres ungeborenen Kindes. Sofort fällt auf: Vanessa und Romans Baby wirkt auf den Aufnahmen schon erstaunlich groß und ausgewachsen! Man erkennt bereits deutlich die kleinen Gesichtszüge. Noch dazu berichtete die werdende Mama, ihr Spross habe schon gewunken. Da stellt sich natürlich die Frage: Kommt der Nachwuchs etwa bald? Nein, der geplante Geburtstermin ist erst im Februar. Die Ultraschalltechnik ist inzwischen jedoch so fortgeschritten, dass man viele Details in der Gebärmutter erkennen kann.

Für Vanessa war der Anblick ihres Babys natürlich sehr emotional. "Es war so schön und so toll", schwärmte sie hinterher. "Wir haben superviele Infos bekommen, haben geweint, es war einfach schön." Außerdem sei sie überglücklich, dass Roman trotz der aktuellen Gesundheitskrise dabei sein konnte – was nicht selbstverständlich ist: "Das ist ein unfassbares Geschenk."

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkans Baby im August 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im August 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und Roman Tamkan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de