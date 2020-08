Vanessa Tamkan (23) gibt konkrete Schwangerschaftsdetails preis! Erst vor wenigen Tagen verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin, dass sie und ihr Mann Roman ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist, verriet sie bislang noch nicht. Doch dafür teilte sie bereits ein Foto ihres Bauches, der inzwischen schon ganz leicht gewölbt ist. Kurz darauf hat Vanessa jetzt auch den Entbindungszeitraum ausgeplaudert!

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 23-Jährige an ihre Fans, sie bei der Suche nach einer Hebamme zu unterstützen. Als sie aufzählte, welche Anforderungen diese erfüllen sollte, gab sie aber auch den Zeitpunkt bekannt, an dem ihr Kind das Licht der Welt erblicken soll: "Unser Entbindungstermin ist im Februar." Demnach müsste sich Vanessa momentan also im dritten oder vierten Schwangerschaftsmonat befinden.

Ob Vanessa den genauen errechneten Geburtstermin noch bekannt geben wird, ist unklar. Bislang hat sie ihre Fans im Netz allerdings schon mit recht vielen Infos zu ihrer Schwangerschaft versorgt. Dazu gehörte in den letzten Tagen unter anderem ein ausführliches Update ihres Gefühlszustands: Sie habe die Schwangerschaft nämlich unterschätzt und sich dadurch selbst unter Druck gesetzt.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Netz-Bekanntheit

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan auf Mallorca im August 2020

