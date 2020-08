Ikke Hüftgold (43) hat es gerade nicht leicht! Der Schlagerstar kämpft gerade im Promi Big Brother-Haus um den Sieg – und zeigt sich dort auch immer wieder von einer zuvor ungewohnt emotionalen Seite. Das kommt bei den Zuschauern ziemlich gut an. Der Ballermannstar gehört zu den mit Abstand beliebtesten Kandidaten in dem Reality-Format. Jetzt überrascht Ikke erneut mit besonders offenen Worten: Er spricht über die Probleme in seiner Beziehung.

Wie Sat.1 vorab verrät, bekommen die Zuschauer in der heutigen Episode ein Gespräch zwischen dem Musiker und Sportkommentator Werner Hansch (82) zu sehen – bei dem Ikke sein Herz ausschüttet: "Ich bin eigentlich seit einem Jahr in einer Beziehung. Meine Freundin hat aber Angst, dass sie mir im Weg steht. Deshalb hat sie vor vier Wochen gesagt, sie geht." Bei seinem anstrengenden Job als Partygröße kommt Ikkes Privatleben oft zu kurz. Dabei hofft er eigentlich auf das große Liebesglück mit seiner Freundin. "Sie wünscht sich eine eigene Familie und will sich mit mir was Eigenes aufbauen. Sie ist 29 Jahre alt. Ich wäre auch noch mal bereit, Vater zu werden. Wir wissen, dass wir uns lieben und nutzen jetzt diese Zeit hier als Chance", erklärt er seinem Container-Mitbewohner.

Schon 2018 machte der 43-Jährige im Promiflash-Interview klar, wie schwierig es sei, Privatleben und Karriere unter einen Hut zu bringen. "Wenn du 200 Auftritte im Jahr hast und selten bei deiner Familie bist... Klar – meine Ehe ist damals auch dadurch in die Brüche gegangen", meinte er.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Ikke Hüftgold

Anzeige

ActionPress Ikke Hüftgold zu Gast in der ARD Talkshow "Hart aber Fair" in Köln

Anzeige

Franck,Patrick / Actionpress Ikke Hüftgold beim Hamburg Ole Konzert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de