Leidet Scott Disicks (37) Beziehung mit Sofia Richie (21) etwa unter seinem aktuell besonders engen Verhältnis zu Kourtney Kardashian (41)? Wechselte das Ex-Paar jahrelang nur wenige Worte miteinander, verbringen die Eltern von drei gemeinsamen Kindern momentan besonders viel Zeit zusammen. Neben Kaffee-Dates stand nun sogar ein Familienurlaub auf dem Plan! Stellt sich die Frage, wie Scott und Sofias Partnerschaft währenddessen läuft...

Ein Insider will im Interview mit E! News jedenfalls wissen: "In letzter Zeit läuft es zwischen ihnen nicht besonders toll. Scott verbringt jeden Tag mit Kourtney", bestätigt der Kontakt. Das wirke sich nicht unbedingt positiv auf die eigentliche Liebesbeziehung des selbst ernannten Lords aus: "Zwischen Scott und Sofia ist es immer angespannt, wenn er ohne sie verreist."

"Sie stehen noch immer in Kontakt und haben sich im letzten Monat einige Male gesehen, aber sie sind nicht so unzertrennlich wie früher", heißt es in dem Statement weiter. Kein Wunder also, dass sich Scott und Sofias Beziehungsstatus momentan "täglich verändert" – aktuell sollen sie getrennt sein.

MEGA Kourtney Kardashian und Scott Disick im November 2013 in Los Angeles

MEGA Scott Disick und Sofia Richie im Juli 2020

Getty Images Sofia Richie und Scott Disick, 2018

