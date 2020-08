Da haben sich zwei zwar nicht gesucht, aber definitiv gefunden! Ikke Hüftgold (43) und Werner Hansch (82) mausern sich so langsam aber sicher zu den Lieblingen der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel. Durch ihre Gelassenheit und Ruhe kommen die beiden nicht nur im Container gut an – auch die Zuschauer lieben die zwei: Ikke und Werner sind das neue Dream-Team bei "Promi Big Borther"!

In der vergangenen Sendung wurden die zwei vom Publikum ins Schloss gewählt – ein richtiger Glücksgriff, wie Ikke findet. "Die haben uns quasi als Freunde rüber gewählt", gibt er ganz beseelt von sich. Und auch der 82-Jährige ist total glücklich mit seinem WG-Bewohner. "Ich habe eine Freundschaft zu Ikke gewonnen. Ist das nicht was Schönes, das macht mich wirklich glücklich", so der Sportexperte gegenüber den "Großen Bruder".

Und auch die Twitter-User sehen diese besondere Verbindung der Männer. "Die beiden, also Werner und Ikke, sind einfach zum Knuddeln" und "Bin ich eigentlich die Einzige, die dachte, dass Ikke bestimmt total überdreht und nervig sein wird und jetzt plötzlich gehört er mit Werner zu den Favoriten", ziehen zwei Fans im Netz ihr Fazit. Was sagt ihr zu Werner und Ikke? Stimmt in der Umfrage ab!

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Ikke Hüftgold

ActionPress Werner Hansch im Mai 2017

© SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidat Ikke Hüftgold

