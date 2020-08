Was unternehmen Royals eigentlich so in ihren Ferien? Prinz William (38) und seine Frau Herzogin Kate (38) genießen wie so viele andere den Sommer. Dabei soll das Paar zusammen mit ihren Kindern Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) bereits einen Urlaub auf den britischen Scilly-Inseln verbracht haben, wo sie unter anderem eine kleine Fahrradtour genossen. Und was macht die Familie mit ihrer restlichen Freizeit?

Laut einem Twitter-User wurden William, Kate und ihr Nachwuchs am vergangenen Samstag in Norfolk in dem Laden Mable's Paint Pot gesichtet. "Eine Töpferwerkstatt in Burnham Market, Norfolk. Kate und die Kinder haben sicher ein paar wunderschöne Stücke angemalt", heißt es auf dem Fan-Account. Gleichzeitig verkauft das Geschäft auch Süßwaren – also der optimale Ausflug für die fünfköpfige Familie, um ein paar schöne Stunden zu verbringen!

In den Sommermonaten soll laut einem Insider von The Sun aber auch noch ein weiterer Trip geplant sein: Und zwar zum Anwesen von Queen Elizabeth II. (94) in Schottland. Dort verbringt das Oberhaupt des britischen Königshauses zusammen mit seinem Mann Prinz Philip (99) gerade eine Auszeit von seinen royalen Pflichten.

Herzogin Kate und Prinz William im Juli 2020

Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis im Juni 2019

Queen Elizabeth II. mit Prinz William und Herzogin Kate bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

