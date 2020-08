Daniela Katzenberger (33) möchte am liebsten die Zeit anhalten! Für die Reality-TV-Bekanntheit und ihren Mann Lucas Cordalis (53) steht heute ein besonderes Ereignis an: Ihre Tochter Sophia (5) feiert Geburtstag! Schon fünf Jahre lang bereichert der kleine Wirbelwind das Leben der Eheleute und verzaubert seine Eltern jeden Tag aufs Neue. Kein Wunder also, dass Daniela ihrer Prinzessin zu ihrem Ehrentag einen rührenden Post im Netz widmet!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Kultblondine am Donnerstagmorgen mehrere süße Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit Sophia zeigen. Auf einem Foto toben die beiden Mädels mit strahlendem Lächeln, ein anderes Bild zeigt das Mama-Tochter-Duo direkt nach der Geburt im Krankenhaus. Zu den Aufnahmen schrieb Dani emotional: "Happy Birthday, meine kleine Prinzessin. Mein Baby wird heute schon fünf Jahre alt. Wow, wo ist die Zeit geblieben? Ich habe sie doch gerade erst auf die Welt gebracht!"

Auch im Promiflash-Interview sprach die Katze vor Kurzem bereits über Sophias rasante Entwicklung. So erklärte sie, ihr Töchterchen habe große Ähnlichkeit mit seinem Papa. "Sie benutzt viele Fremdwörter, schlaue Sachen, wie ‘Konsequenzen’ oder ‘Intelligent’ oder ‘Ich muss mich konzentrieren!’ Da merke ich schon, wo es herkommt!", schilderte sie, ergänzte aber, die Fünfjährige habe ihre zurückhaltende Art geerbt.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia kurz nach der Geburt

Anzeige

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de