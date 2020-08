Hochkarätige Besetzung bei The Crown! Seit 2016 gehört die Serie zu den beliebtesten Netflix-Produktionen überhaupt. In bisher drei Staffeln begeisterte das Format über die britische Königsfamilie die Fans, eine vierte wurde bereits im Frühjahr abgedreht – und noch zwei weitere Seasons sind geplant. Für diese stehen nun auch die Hauptdarsteller fest: Game of Thrones-Star Jonathan Pryce (73) wird als Prinz Philip (99) zu sehen sein!

Das bestätigte Netflix jetzt auf dem offiziellen Instagram-Profil der Serie. In einem ersten Statement äußerte sich der Waliser, der in "Game of Thrones" den Hohen Spatz verkörpert hatte, zu seiner neuen Rolle: "Ich freue mich, wieder mit Netflix zusammenzuarbeiten. Die positive Erfahrung, die ich durch meine Arbeit bei 'Die zwei Päpste' gesammelt habe, gibt mir Zuversicht, Prinz Philip zu spielen!"

Doch nicht nur Jonathans Beteiligung an dem Projekt steht fest: Auch die Besetzung der Rollen von Prinzessin Diana (✝36), Prinzessin Margaret (✝71) und Queen Elizabeth II. (94) wurde final verkündet. Wie bereits vermutet wurde, wird Harry Potter-Star Imelda Staunton (64) die Königin verkörpern, Lesley Manville deren Schwester und Elizabeth Debicki die Prinzessin der Herzen.

