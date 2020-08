Kurz vor der Geburt hat sie noch mal ihren Look verändert! Gigi Hadid (25) steckt in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Das Model gibt bislang nicht viel über seine anderen Umstände preis – auch Babybauchbilder sind eher eine Rarität bei der Freundin von Zayn Malik (27). Dafür überrascht die Beauty ihre Fans aber jetzt mit einem ganz anderen Look: Gigi hat sich wohl eine kleine Veränderung an ihren Haaren geschenkt!

In ihrer Instgram-Story teilt die werdende Mutter ein Selfie von sich, das sie mit einer deutlich dunkleren Frisur zeigt. Von ihrem sonst so sonnengeküssten Blond ist auf diesem Bild keine Spur. Ist Gigi also wirklich zum Friseur gegangen und hat sich ihre blonde Mähne dunkler färben lassen – oder ist es doch nur ein Story-Filter, der ihre Haarpracht so braun erscheinen lässt? Vielleicht lüftet sie ja bald das Geheimnis...

Erst kürzlich löste die 25-Jährige aber ein anderes Rätsel ihrer Schwangerschaft: Gigi erklärte ihren Fans, warum sie ihren Bauch so wenig zeigt. Sie wolle einfach ihre anderen Umstände nicht in den Mittelpunkt rücken und sie größer machen, als sie sind. "Ich habe viele private Bilder von meinem Babybauch gemacht und sie an Freunde und Familie geschickt", erklärte sie.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im August 2020

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Getty Images Gigi Hadid, Model

