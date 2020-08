Aurelie Tshamala (21) hat Schmetterlinge im Bauch, wenn sie an ihn denkt. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin war zuletzt bei Kampf der Realitystars im TV zu sehen. Leider musste sie in der Folge am vergangenen Mittwoch ihre Koffer packen und die Show verlassen. Während der Dreharbeiten lernte sie damals auch ihren Showkollegen Sandy Fähse (35) kennen und der hat es ihr offenbar ordentlich angetan!

"Sandy ist wirklich komplett mein Typ", schwärmte sie gegenüber Bild. Damals, als sie für die Sendung gedreht haben, sei die Kölnerin allerdings noch in festen Händen gewesen. Anderenfalls hätte sie ihre Chance aber definitiv genutzt. Doch Aurelie mag nicht nur sein Äußeres, sondern ist auch von seinem Charakter hin und weg: "Außerdem mag ich seine offene Art und dieses Dominante. Ich mag Männer, die sagen können, was genau sie wollen und so einer ist Sandy."

Mittlerweile ist Aurelie getrennt. Doch es ist fraglich, ob sie jetzt ihre Chance nutzen wird. Denn der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller machte bereits ziemlich deutlich, dass von seiner Seite aus kein Interesse besteht. "Sie ist ein toller Mensch, sowohl innerlich als auch äußerlich und ich mag sie sehr. Allerdings ist sie nicht mein Typ", stellte er gegenüber der Zeitung klar. Dennoch würde er sich freuen, wenn sich die beiden als Freunde wiedersehen würden.

Instagram / skaofficial Die Sängerin Aurelie Tshamala

Instagram / skaofficial Aurelie Tshamala, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

Instagram / sandy.faehse Ex-BNT-Star Sandy Fähse

