Melody Haase (26) offenbart ein sensationelles Detail! Die junge Sängerin ist wohl eine der polarisierendsten Reality-Stars im deutschsprachigen Fernsehen. Egal, ob bei DSDS, dem österreichischen Äquivalent von Der Bachelor oder Adam sucht Eva - Promis im Paradies – die Berlinerin bleibt stets im Gedächtnis der Zuschauer. Ihre Anfänge machte das Goldkehlchen in Deutschlands berühmtester Castingshow mit Dieter Bohlen (66). Während ihrer Zeit am Set hütete sie ein großes Geheimnis...

Sie war während der Liveshows 2014 tatsächlich in anderen Umständen. Dies verriet Melody nun in ihrer Instagram-Story, die Promiflash vorliegt: "So viele Leute haben mich für mein Gewicht kritisiert, als ich bei DSDS war. Keiner von ihnen wusste, dass ich zu dieser Zeit schwanger war." Dazu veröffentlichte sie ein Bild von damals. Sie erinnere sich daran, dass viele Zuschauer ihr vorgeworfen hatten, in der Zeit zwischen den Castings und den Liveshows zu viel zugenommen zu haben. Dabei hatte Melody zu dieser Zeit ganz andere Sorgen: Sie musste eine Entscheidung bezüglich des ungeborenen Kindes treffen. Wie diese letztendlich ausgesehen hat, verriet sie nicht.

Melody gönnte sich zuletzt über ein Jahr Pause von der Medien- und TV-Welt, um wieder etwas zur Ruhe zu kommen. Mit der neu gewonnen Kraft schafft sie es nun auch, die Schatten ihrer Vergangenheit zu thematisieren. Mittlerweile ist die Beauty mit sich im Reinen und schaut positiv in die Zukunft.

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, 2018 in Berlin

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de