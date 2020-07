Wo steckt eigentlich Melody Haase (26)? Seit die dunkelhaarige Schönheit 2014 in der elften Staffel von Deutschland sucht den Superstar zu sehen war, machte sie immer wieder mit Auftritten in diversen TV-Formaten auf sich aufmerksam. Bei Adam sucht Eva ließ die Sängerin 2017 sogar alle Hüllen fallen und suchte auf der Liebesinsel komplett nackt nach der großen Liebe. In den vergangenen Monaten gab es von Melody allerdings nicht viel zu sehen. Jetzt meldete sie sich bei Promiflash mit einer Erklärung.

"Ich bin an meinen Depressionen immer mehr zerbrochen und konnte mich zusätzlich nicht noch mit der öffentlichen Meinung über mich konfrontieren", begründete sie im Gespräch mit Promiflash ihren kurzzeitigen Rückzug aus der Medienwelt. Da sie sich schlecht gefühlt habe und sich das auch auf ihr Verhalten auswirkte, hätte sie auch immer wieder negatives Feedback bekommen. Dies habe schließlich weitere Folgen auf ihren Gemütszustand gehabt. "Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, musste ich mich von jeglichen öffentlichen Auftritten distanzieren", stellte Melody klar.

Mittlerweile geht es der 26-Jährige aber wieder besser. "Mir wurde bewusst, dass ich mein Glück selbst in der Hand habe", verdeutlichte sie ihre neue Lebenseinstellung. Während sie sich früher oft ohnmächtig gefühlt und sich mit ihren Depressionen abgefunden habe, sei sie aktuell mehr als motiviert, an sich zu arbeiten: "Ich blicke viel zuversichtlicher in die Zukunft und das ist ein tolles Gefühl."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

