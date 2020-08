Hat Zoe Saip Angst vor einer erneuten Hasswelle? 2018 wurde die Blondine durch Germany's next Topmodel einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Im Format sorgte sie in Kombination mit ihrer damaligen besten Freundin Victoria Pavlas (21) für ordentlich Zickenterror – und bekam aufgrund dessen durchaus den einen oder anderen Shitstorm ab. Nun wagte sich Zoe in ein neues TV-Format: Sie zog in der vergangenen Folge in die Kampf der Realitystars-Sala ein – und eckte auch dort an. Hatte die Laufstegschönheit eigentlich Bedenken, erneut den Stempel der Unruhestifterin aufgedrückt zu bekommen?

Im Interview mit Promiflash plauderte Zoe über ihre Gedanken vor Drehbeginn – und verriet dabei auch, ob sie in Hinblick auf ihre Darstellung in der Sendung ein mulmiges Gefühl hatte: "Angst hatte ich keine. Ich weiß ja, wie jede Sekunde der Situation verlaufen ist und kann von mir selbst behaupten, dass ich ethisch korrekt gehandelt und die richtigen Entscheidungen getroffen habe", erklärte die Influencerin selbstsicher.

Und offenbar gibt es auch nach Drehschluss nichts, was Zoe bereuen würde – und das, obwohl der Streit mit Georgina Fleur (30) ziemlich emotional verlaufen und dabei nicht zuletzt auch die eine oder andere Beleidigung gefallen ist. Im Gegenteil: "Meiner Meinung nach habe ich auf dieser Reise sehr viel über mich selbst gelernt und bin über mich hinausgewachsen", gab sie sich rundum positiv.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

RTL II – Magdalena Possert Zoe Saip, Reality-Star

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

RTL II – Magdalena Possert Georgina, Melissa und Zoe bei "Kampf der Realitystars" 2020

