Eskalation bei Kampf der Realitystars! Die heutige Folge startete eigentlich ganz entspannt: Nachdem letzte Woche Sandy Fähse (35) und Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein das Spielfeld räumen mussten, stießen dafür die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip und der Goodbye Deutschland-Auswanderer Steff Jeckel dazu. Anfänglich herrschte Harmonie zwischen den Kandidaten – doch bei der "Stunde der Wahrheit" ging Zoe plötzlich auf Georgina Fleur (30) los.

Die Gruppe entschied sich dafür, Aurelie Tshamala (21) nach Hause zu schicken, was Georgina nicht nachvollziehen konnte. "Wir kommen sicher gleich zu dir Georgina, keine Sorge", kündigte Zoe den Streit an. Die beiden diskutierten anschließend lautstark darüber, wer seinen Ton nicht unter Kontrolle habe. Als die Blondine und ihr Kollege Steff schließlich dran waren, um gemeinsamen einen zweiten Kandidaten nach Hause zu schicken, richtete sich das Model plötzlich direkt an Georgina, die in dieser Runde vor dem Rauswurf gesafet war. "Du hast mich nicht in deinen Bann gezogen. Von Tag eins an wusste ich, was du für ein Mensch bist. Deine Gehässigkeit steht mir mittlerweile bis hier. Ich sehe deine Blicke und ich höre, was du hier teilweise tuschelst." Die ehemalige Der Bachelor-Beauty ist sich selbst jedoch keinerlei Schuld bewusst.

Dann war es an der Zeit, dass Steff und Zoe bekannt geben, wen sie rauswählen – es traf Dijana (26). Und prompt entfachte erneut ein heftiger Streit zwischen Georgina und der GNTM-Beauty. "Du hast gerade Dijana rausgeworfen", warf Georgina Zoe vor! Die Blondine verteidigte sich und erinnerte ihre Kontrahentin daran, dass sie eigentlich an Dijana Cvijetics Stelle gehen wollte, die Produktion es aber nicht zugelassen hatte. "Du widerst mich an, du Unmensch", schimpfte Zoe weiter. Die 20-Jährige stürmte schließlich davon und brach am Strand heulend zusammen.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Zoe Saip, Reality-Star

Georgina Fleur bei "Kampf der Realitystars" 2020

Zoe Saip bei "Kampf der Realitystars"

