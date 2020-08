Ob sich Johannes Haller (32) mit dieser Aussage Freunde gemacht hat? In der aktuellen Folge von Kampf der Realitystars mischte Steff Jerkel die Gruppe ordentlich auf: Mit seinen Machosprüchen sorgte er bei seinen Mitbewohnern für ziemlichen Aufruhr, weshalb sie ihn auch nicht zuletzt als "frauenfeindlich" einstuften. Nur einer fand die fragwürdigen Aussagen über das weibliche Geschlecht nicht so dramatisch: Bachelorette-Boy Johannes nahm den TV-Auswanderer als einziger in Schutz!

Aurelie Tshamala (21) machte Steff eine saftige Ansage, und auch Willi Herren (45) erklärte dem Neuankömmling, dass er mit manchen Sprüchen zu weit gegangen sei – nur Johannes schien das völlig anders zu sehen. Während sich die Runde echauffierte, lachte sich der 32-Jährige kaputt und stellte völlig entspannt fest: "Ich finde Machomänner ja total lustig. Er hat es halt ein bisschen übertrieben. Du kennst doch Kerle wie den. Die sind halt so ein bisschen machomäßig." Eine Feststellung, die beim Rest der Gruppe nicht unbedingt Zustimmung fand.

Während Johannes irgendwie Verständnis für Steffs Verhalten aufbringen kann, scheint er Aurelies Frust nicht ganz nachvollziehen zu können: "Aurelie ist natürlich auch – man würde neudeutsch sagen – so eine Feministin! Da kann man sich jetzt auch die Tüte Popcorn aufmachen, ein Bier öffnen und denen dann ganz entspannt zuschauen", befand der gebürtige Schwabe.

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: seit 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

RTL2 Willi Herren und Steff Jerkel bei "Kampf der Realitystars"

Johannes Haller im August 2019

Johannes Haller im Juli 2020

