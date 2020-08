Vanessa (23) und Roman Tamkan wollen jede Hilfe, die sie kriegen können! Anfang des Monats verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überraschend: Sie und ihr Mann erwarten ein Baby! Viele Einzelheiten hat die schöne Rothaarige bisher nicht verraten – lediglich, dass ihr Kind im kommenden Februar das Licht der Welt erblicken soll. Und schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Vanessa und Roman haben sich bereits um eine Doula gekümmert!

Zur Erklärung: Eine Doula ist im Gegensatz zur Hebamme eine nichtmedizinische Helferin. Sie steht einer werdenden Mutter vor, während und nach der Geburt emotional und körperlich zur Seite – genau das haben sich Vanessa und Roman offenbar gewünscht. In ihrer Instagram-Story schwärmte die werdende Mama jetzt: "Wir hatten unseren ersten Kennenlerntermin mit unserer Doula.[...] Und es war so schön! Ich hab mich so gut gefühlt, danach. Roman hat sich auch supergut gefühlt."

Auch wenn viele andere Mütter eine klassische Hebamme bevorzugen, sei Vanessa total happy mit ihrer Wahl: "Ich bin hundertprozentig sicher, [...] dass es für uns die richtige Entscheidung ist und fühle mich damit sehr, sehr gut", betonte die Schwangere weiter.

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan auf Mallorca im August 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im August 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de