Darauf haben Royal-Fans schon sehnsüchtig gewartet! Seit 2016 hält die Erfolgsserie The Crown ihre Zuschauer in Atem. In den ersten Staffeln wurde bisher ein des Lebens von Queen Elizabeth II. (94) porträtiert – von ihrer Hochzeit mit Prinz Philip (99) im Jahr 1947 bis hin zur Mitte der 1970er Jahre. Seit vergangenem Herbst fiebern die Fans der Fortführung der geschichtlich verankerten Story nun schon entgegen. Auf einen neuen Charakter dürften sie sich besonders freuen: Die vierte "The Crown"-Staffel startet in wenigen Monaten – und Prinzessin Diana (✝36) wird erstmalig auch vorkommen!

Auf all seinen Social-Media-Kanälen teilte der Anbieter Netflix jetzt den offiziellen Trailer – und der verrät: Am 15. November feiert Schauspielerin Emma Corrin ihr Debüt als Lady Di! Der Streamingriese macht ihren ersten Auftritt nach wie vor spannend: Diana ist in dem Teaser zwar zu sehen – jedoch immer nur von hinten. Dennoch sorgt die Szene, in der sie in ihrem legendären Hochzeitskleid die St Paul's Kathedrale betritt, auch so bereits für Gänsehaut.

Ende 2019 sind erste Bilder an die Öffentlichkeit gelangt, die zeigen, wie Emma als Diana aussehen wird – Paparazzi erwischten sie am "The Crown"-Set. Die Schnappschüsse versetzten die Royal-Fans in Erstaunen, denn: Mit der richtigen Frisur sieht Emma der Königin der Herzen zum Verwechseln ähnlich!

