Es ist erst wenige Tage her, dass das Model Chrissy Teigen (34) die Fans eingeweiht hat: Sie und ihr Mann John Legend (41) erwarten ihr drittes Kind. Das Paar soll über diese Neuigkeit selbst zunächst total überrascht gewesen sein – genießt das wachsende Familienglück aber in vollen Zügen. Die Schwangerschaft ist Chrissy mittlerweile auch anzusehen, denn ihr Babybäuchlein scheint einen richtigen Schub bekommen zu haben.

In ihrer Instagram-Story präsentiert die 34-Jährige jetzt stolz ihre kleine Kugel. In einem weit ausgeschnittenen und hautengen Einteiler kommt die kleine Wölbung aber auch richtig gut zur Geltung. Den sexy Jumpsuit hat Chrissy gerade erst neu eingetütet – und schon jetzt ist er ihr absolutes Lieblingskleidungsstück aus ihrer Shoppingausbeute. Die baldige Dreifach-Mama warnte ihre Follower bereits, dass sie während ihrer Schwangerschaft in diesem Outfit quasi leben wird.

Dass sie in einigen Monaten also eine fünfköpfige Familie sein werden, scheinen Chrissy und John allerdings null geplant zu haben. "Es war eine Überraschung. Eine kleine Quarantäne-Überraschung könnte man sagen", erklärte der werdende Papa in der Today-Show: "Wir sind sehr aufgeregt und wir freuen uns sehr über all die Glückwünsche, die uns von Leuten aus der ganzen Welt erreicht haben."

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Babybäuchlein

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei den Grammys 2020

Anzeige

MEGA John Legend und Chrissy Teigen im November 2019

Anzeige

Werdet ihr Chrissys Schwangerschaft im Netz verfolgen? Auf jeden Fall! Nö, denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de