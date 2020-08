Die Schwangerschaft kam für die beiden wohl ziemlich unerwartet! Als John Legend (41) vor wenigen Tagen sein Musikvideo zu dem neuen Song "Wild" veröffentlicht hatte, ahnten die Fans bereits, dass hinter dem Clip mehr steckt als nur neue Musik. Ganz am Ende hatte der Sänger verliebt mit seiner Frau Chrissy Teigen (34) geschmust und ihr zärtlich die Hand auf einen vermeintlichen Babybauch gelegt. Die Nachwuchs-News bestätigte seine Liebste kurz darauf tatsächlich via Social Media. Jetzt plaudert auch John über Sprössling Nummer drei – der sich wohl ziemlich überraschend angekündigt hatte.

"Es war eine Überraschung. Eine kleine Quarantäne-Überraschung könnte man sagen", verrät der Popsänger jetzt in der Today-Show gegenüber dem Gastgeber Craig Melvin. Während der Ausgangssperre hat das Paar seine Zweisamkeit also offenbar ganz ausführlich ausgekostet. Obwohl die Schwangerschaft die zukünftigen Dreifach-Eltern ganz unerwartet getroffen hatte, trübt das ihre Vorfreude auf den Familienzuwachs nicht im Geringsten. "Wir sind sehr aufgeregt und wir freuen uns sehr über all die Glückwünsche, die uns von Leuten aus der ganzen Welt erreicht haben", betont der 41-Jährige.

Auch Chrissy hat schon zuvor verlauten lassen, wie glücklich sie in ihren anderen Umständen ist. Im Netz posierte sie bereits vor dem Spiegel, um ganz stolz ihr Bäuchlein zu präsentieren. "Schaut euch diesen Kram mit Baby Nummer drei an", witzelte sie und tätschelte dabei die runde Wölbung an ihrer Körpermitte.

