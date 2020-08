Cora Schumacher (43) macht Schwindlern eine Ansage! Die Ex-Frau von Ralf Schumacher (45) will einen neuen Weg ausprobieren, um ihre große Liebe zu finden – und zwar in ihrer eigenen Datingshow! In "Coras House of Love" bekommt sie die Gelegenheit, zehn Männer zu daten, unter denen sich hoffentlich auch ihr Mr. Right befindet. Aber hat die 43-Jährige denn keine Angst, dass einige Kandidaten, nur mit ihr zusammen sein wollen, weil sie berühmt ist?

"Nach all den Jahren schwingt ein gewisses Misstrauen mit", gab sie gegenüber Promiflash zu. Doch sie wolle Menschen, die sie zum ersten Mal treffe, trotzdem eine Chance geben und ihnen ohne Vorurteile gegenübertreten. "Ich bin klar strukturiert und empathisch genug, um dann zu merken, was die Absichten einer Person sind", machte sie deutlich. Sobald sie merke, dass ein Mann nur auf die Aufmerksamkeit aus sei, sei für sie sofort Schluss – ohne Diskussion.

Alles in allem ist Cora aber begeistert, im TV ihren Traumpartner suchen zu können: "Wann hat man sonst die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen, und sie auf Herz und Nieren zu prüfen?", sagte sie gegenüber Bild. Sie meine es aber auch wirklich ernst.

"Coras House of Love" ab 21. August 2020, immer freitags auf Joyn.

Anzeige

ActionPress Cora Schumacher beim Finale von "Promi Big Brother" 2018

Anzeige

Getty Images Cora Schumacher, Model

Anzeige

STARPRESS/cinnemon red Cora Schumacher beim "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de