Nanu? Was ist denn mit Heidi Klums (47) Haaren passiert? Das Model probiert immer wieder gerne neue Looks aus und hat größtes Vergnügen daran, diese im Netz zu präsentieren. Regelmäßig versorgt sie ihre Fans außerdem mit lustigen Videos beim Tanzen oder Herumalbern mit ihrem Mann Tom Kaulitz (30). Jetzt hat sich Heidi richtig in Schale geschmissen und zeigt sich mit ganz ungewohnter Lockenpracht.

Normalerweise kennt man die Blondine eher mit glatten Haaren. Den neuen Style präsentierte die 47-Jährige in der neuen Folge der Castingshow America's Got Talent, bei der sie in der Jury sitzt. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie schon vor der Ausstrahlung ein Zeitraffer-Video, in dem die krasse Verwandlung zu sehen ist. Es folgen insgesamt fünf weitere Posts, in denen die vierfache Mutter ihre Frisur in Szene setzt. Zu einem Schnappschuss schreibt sie: "Ich liebe meine Locken." Ihren Look kombiniert die Germany's next Topmodel-Moderatorin mit einem sexy Hosenanzug mit Leopardenmuster.

Locken scheinen momentan im Trend zu liegen. Nicht nur Heidi versucht sich am neuen Look, auch die Ex-Bachelor-Kandidatin Jennifer Lange (26) zeigte zuletzt ihre neue Wallemähne dank Dauerwelle. Die Influencerin ist genauso begeistert von ihren Beach-Waves.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, August 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Sofia Vergara bei "America's Got Talent" 2020

Getty Images Heidi Klum im GNTM-Finale 2014

