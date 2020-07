Eigentlich kennen ihre Fans das deutsche Model Heidi Klum (47) stets topgestylt aus beliebten TV-Formaten: So moderiert die gebürtige Bergisch Gladbacherin nicht nur seit vielen Jahren die gefeierte Castingshow Germany's next Topmodel, sondern veranstaltete in diesem Jahr auch zum ersten Mal die Show Queen of Drags. In Sachen Styling scheint es die 47-Jährige in ihrer Freizeit allerdings deutlich gelassener anzugehen: Jetzt präsentierte sich Heidi von einer besonders schönen Seite im Netz – nämlich ungeschminkt!

Die Frau von Tom Kaulitz (30) überraschte ihre Fans auf Instagram nun mit besonderen Schnappschüssen: Auf den Fotos zeigt sich der ehemalige Victoria's Secret-Engel ganz ohne Make-up in einem gestreiften Bikini und einem großen Sonnenhut. Die vierfache Mutter lächelt glücklich und zufrieden. Dabei scheint es fast so, als hätte sie eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. "Ich kann nicht aufhören, zu malen", erklärte sie ihrer Netz-Community – und tatsächlich: Schon vor wenigen Tagen griff sie zum Pinsel und lebte ihre Kreativität aus.

Beim Malen ist Heidi dann offenbar noch ein kleines Missgeschick passiert: Das Smartphone der hübschen Blondine schien in die feuchte Farbe gefallen zu sein. Zumindest postete die 47-Jährige ein Foto, auf dem sie in der Kamera-App durch ein verschmiertes Display lächelt. "Woopsy", betitelte sie das Foto.

Heidi Klum im Juli 2020

Heidi Klum mit ihrem Hund Anton im Juli 2020

Heidi Klum im Juli 2020



