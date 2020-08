Jennifer Lange (26) verabschiedet sich von ihrem Markenzeichen! Die 26-Jährige kennt man normalerweise mit einem dunkelbraunen Longbob, den sie stets glatt trägt. In diesem Look eroberte die Sport- und Gesundheitsmanagerin 2019 das Herz von Bachelor Andrej Mangold (33). Seitdem sind die beiden Reality-TV-Darsteller ein Paar, regelmäßig zeigen sie sich verliebt auf den roten Teppichen. Jetzt präsentiert sich Jenny mit einer neuen Frisur: Sie posiert mit Locken.

Auf ihrem Instagram-Account postet sie ein Foto, das sie mit der neuen Mähne zeigt und fragt dazu ihre Follower: "Ob Dauerwellen wieder zum Trend werden?" Passend zur aktuellen Jahreszeit legte sich die Influencerin mit Hilfe einer chemischen Haarbehandlung leichte Beach-Waves zu. Obwohl sie mit dem Ergebnis sehr zufrieden sei, äußert die Brünette auch Zweifel und meint kritisch: "Ich bin super gespannt, wie lange sie hält, denn meine Haare sind nicht ganz so einfach und machen am liebsten, was sie wollen."

Jennifers Fans gefällt die Veränderung offenbar auch. Eine Nutzerin schreibt: "Sieht richtig hübsch aus! Und ehrlich gesagt, ist der Begriff 'Dauerwelle' noch in einer so altmodischen Schublade, da hätte ich niemals gedacht, dass das so gut aussehen kann." Doch möglicherweise erleben wilde Lockenmähnen bald wieder ein Revival.

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Juni 2020

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im Jahr 2020

ActionPress Jennifer Lange, "Der Bachelor"-Gewinnerin von 2019

