Und plötzlich ist wieder alles anders! Seit nun bereits über zwei Wochen sind Sarah (29) und Dominic Harrison (29) glückliche Zweifach-Eltern – und schon jetzt merken sie, dass das Leben mit zwei Kids ziemlich aufregend ist. Während Sarah, Domi und Mia (2) ein perfekt eingespieltes Team waren, warten nun nach der Ankunft von Kyla ganz neue Herausforderungen auf die vierköpfige Familie. Und das hat hin und wieder auch mal seine Tücken, wie die YouTuberin nun verrät.

"Sie hat unser Leben noch mal ordentlich auf den Kopf gestellt – ihr bekommt ja so ein bisschen was in meinen Storys mit", beginnt Sarah ihren Post auf Instagram. Tatsächlich versorgt sie ihre Community regelmäßig mit Updates aus ihrem Alltag und erzählte kürzlich sogar, dass sie und Gatte Domi, als Mia gesundheitlich angeschlagen war, in verschiedenen Zimmern schlafen mussten, damit sich ihre Töchter nachts nicht gegenseitig wecken.

"24 Stunden müssen neu organisiert werden, aber so langsam kehrt ein neuer Alltag ein. Egal wie anstrengend es manchmal auch sein mag, ich liebe es einfach, Mama zu sein", schreibt sie weiter und teilt dazu ein zuckersüßes Mutter-Tochter-Foto, auf dem ihre Kleine aufgeweckt in die Kamera blickt.

Tetty K. Sarah, Dominic, Mia Rose und Kyla Harrison

Tetty K. Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla im August 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Kyla Harrison

