Wie kann man sich Sarah Harrisons (29) Alltag mit zwei Kindern vorstellen? Nach Tochter Mia Rose Harrison (2) wurden die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (29) vor wenigen Tagen erneut Eltern eines kleinen Mädchens: Töchterchen Kyla erblickte das Licht der Welt. Ihre Rolle als frischgebackene Doppel-Mama scheint die YouTuberin schon bestens im Griff zu haben. Im Netz gewährt Sarah ihrer Community jetzt Einblicke in ihr neues Leben!

"Das ist die Realität mit zwei Kindern", scherzte Sarah mit einem aktuellen Schnappschuss via Instagram. Die Aufnahme vor dem Spiegel stellt das Multitasking-Talent des Webstars besonders gut unter Beweis: Während Sarahs große Prinzessin Mia sich an ihr Bein klammert, hält die offensichtlich frisch geduschte Influencerin zeitgleich Baby Kyla auf dem Arm. Ihr eigenes Styling muss die gebürtige Günzburgerin jetzt allerdings erst mal hinten anstellen – trotzdem lächelt sie freudestrahlend mit kurzer Hose, Top und Handtuch-Turban in die Kamera.

Sarahs Follower freuen sich über den ungeschönten Einblick und erkennen sich teilweise in der Situation selbst wieder. "So ist das Leben als Mama. Man liebt es trotzdem", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer User zeigt sich besonders beeindruckt: "Sei stolz auf dich!"

